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Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin partisinden istifa etti

Finlandiya'da seçimleri kaybeden Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini ve parlamentoda görev yapacağını açıkladı.

Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin partisinden istifa etti
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HABERTURK.COM

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti (SDP) liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Marin Çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni seçilen parlamentoda milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Marin açıklamasında "Parlamento üyesi olarak çalışmalarıma önümüzdeki hafta başlayacağım. Umarım ben de daha sakin bir yaşam sürebilirim" dedi.

FİNLANDİYA'DAKİ SEÇİMLER

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy almıştı.

Buna göre, 200 vekilli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek. İsveç Halk Partisi'nin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut kabinenin vekil sayısı 100'ü geçemiyor ve tahminlere göre yeni bir koalisyonun oluşması öngörülüyor.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

Kesin sonuçların 5 Nisan'da ilan edilmesinin ardından ilerleyen günlerde koalisyon oluşumları için görüşmelerin başlaması ve yeni hükümetin ilan edilmesi bekleniyor.

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