Seçkin Piriler: Ben de haklarımı korumak zorundayım

Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkın, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Murat Serezli ve Rabi Söytürk’ün paylaştığı bugün vizyona girecek ’Özgür Dünya’ filmi gala yerine bir ilke imza atarak Cosplay parti yaptı. Harbiye’deki bir mekanda düzenlenen partiye film oyuncuları tam kadro katıldı. Piriler, muhabirlerin dava ile ilgili sorularına, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Ben de bazı haklarımı korumak zorundayım” diyerek cevap verdi