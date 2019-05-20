Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski eşi Kaan Tangöze ile mahkemeye başvurarak hakkında koruma kararı alan Seçkin Piriler, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte önce sinemaya girip sonra oyun parkında oynayan Piriler, dava süreci hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.



Piriler, uzaklaştırma kararı aldırdığını onaylayıp bacaklarındaki morluklar için, "Benim tenim çok hassas, beyaz tenliyim ve sık sık morarmalar oluyor" açıklamasında bulundu.

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