19 yıl sonra yeni şarkı geliyor 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seçkin Piriler, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Piriler, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

19 YIL SONRA YENİ ŞARKI

Seçkin Piriler, "2003 yılında çıkarmış olduğum ‘Kırmızı Pabuçlar’ albümünden sonra tekrar bir şarkı çıkarmak için çalışmalara başladım. Yaz aylarının sonuna doğru yetiştirmeye çalışıyorum. Anadolu rock tarzı bir şarkı olacak." diye konuştu.

"KENDİME ÇOK GÜVENİYORUM"

Muhabirlerin, "Bunun için konuyla ilgili destek alacak mısınız?" sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Neden alayım ki? Zaten müzisyen bir aileden geliyorum. Altyapım gayet iyi. Eskiden de albüm çıkarmıştım. Kendime çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.