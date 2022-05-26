Seçkin Piriler: Güzel çıktım mı?

"Güzel çıktım mı?"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Oğullarıyla beraber yürüyüş yapan Piriler, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Güzel çıktım mı?" diyerek, gülümsedi.

Ardından fotoğraflarına bakan Seçkin Piriler, "Evet, güzel çekmişsiniz. Oğlumun piyano dersi var, ona gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Piriler, ardından hızla oradan uzaklaştı.

"SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

Daha önce, "Yaz geliyor. Yaptığım bazı görüşmeler var." diyen Seçkin Piriler, "Detayları sonra açıklayacağım." demekle yetinmişti.