Seçkin Piriler: Karar aldım, geri dönüyorum

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, bir bayan arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlere, "Kıyafetim nasıl olmuş?" diye soran Piriler, "Çok cıvıl cıvıl oldum. Karar aldım artık, Seçkin Piriler geri dönüyor. Bu kadar yeter" diye konuştu