Cadde'nin haberine göre, oğulları ile birlikte çıkacağı Bodrum tatili öncesinde alışverişe geldiğini söyleyen Seçkin Piriler, bir süre mağazaları dolaştı.

Hem kendisi hem de çocukları için alışveriş yapan eski mankene ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

Yeni sezonla ilgili sürpriz projeleri olabileceğini söyleyen Piriler, ''Bunların hepsi, Bodrum tatili sonrasında netlik kazanır" açıklamasında bulundu.

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