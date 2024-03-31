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        Haberler Gündem Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde kimliksiz ve geçici kimlikle oy verilir mi?

        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart 2024 seçimlerde kimliksiz oy verilir mi?

        Yerel Seçimler kapsamında 60 milyon vatandaş sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimler için 206 bin 516 sandık kuruldu. Seçim sürecinin doğudaki 32 ilde saat 07.00 ve diğer illerde saat 08.00'de başlamasıyla "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 31 Mart Yerel Seçimlerde kimliksiz ve geçici kimlikle oy verilip verilmeyeceğine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:15
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        Türkiye'de seçim atmosferi yoğunlaştı. 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında 61 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevini yerine getireck. Oy kullanma işleminin tüm Türikye'de başlamasının ardından, "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, kimliksiz oy verilir mi?" gibi soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        2

        SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

        Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        3

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

        E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        5

        YSK ÇAĞRI MERKEZİĞNDEN SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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