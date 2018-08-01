Seda Sayan masada makyaj tazeledi

Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün mülk sahibi olduğu Etiler'deki bir restoranda görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, “Omzumdaki fizik tedavi devam ediyor. Tatile çıkamadım. Bir süre Safiye Soyman’ın evinde kaldım. Yüzmek bana yasak” dedi