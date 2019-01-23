2 | 16

SAMİMİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Seda Sevin ile aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu, 55. yaşını kutladı. Sevin, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Zehra Çilingiroğlu ile Seda Sevin'in samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.