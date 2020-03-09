Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitap çıktı - AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrasında, dinin üzerlerindeki etkisini araştırdı

Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan
AA

Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitap çıktı - AFYONKARAHİSAR

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın konuşması- Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan ile röportaj- Kitabın imzalanması ve detaylar

Şehit aileleriyle görüşülerek hazırlanan "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitap çıktıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrasında, dinin üzerlerindeki etkisini araştırdı.Dini hayatın insan psikolojisi üzerinde etkisi konusunda araştırmalar yürüten Doğan, 50 ev ziyareti gerçekleştirip, 159 şehit ailesi ve gaziyle anket yaparak, elde ettiği bilimsel verileri kitap haline getirdi.Doğan, "Acıdan Erdeme Yolculuk" adlı kitabını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde imzalayarak şehit aileleri ve gazilere takdim etti.İlk imzaladığı kitabı Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya takdim eden Doğan, araştırma aşamasında kendisine destek olduğu için de teşekkür etti.Dernek Başkanı Kumartaşlı, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin travma yaşayan kişiler olduğunu belirtti.Ailelerinin oğlunun şehit olduğu haberini aldığı zaman ayrı bir travma yaşadığına dikkat çeken Kumartaşlı, şöyle konuştu:"Gazilerimiz yine yaralandığı günden itibaren ayrı bir travma yaşıyorlar. Bu süreçte bir takım psikolojik değişiklikler yaşıyoruz. Hastanelerde tedavi gördüğümüz süre içerinde bize çok anketler getirildi. Tıbbi olarak bizler travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili bir çok araştırma gördük. Hep tıbbi yönden incelemesi yapılmıştı. Mebrure hocamız bir gün bize geldi, İslami açıdan bu travmanın bizlerde ne şekilde değişiklik oluşturduğunu araştırmak istediğini söyledi. Böyle bir çalışmanın bizim karşımıza ilk defa geldiğini gördük. Hocamızın emeklerine sağlık, baya uzun zamandır çalışıyordu. İlimizdeki birçok şehit ailesi ve gazilerimiz ile görüştü. Çalışmaların sonunda da Acıdan Erdeme Yolculuk isimli kitabını hazırladı ve ilk takdimi bize yaptı."- "Güzel bir araştırma oldu ailelerimiz bizi çok güzel karşıladı"İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan da dinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırdıklarını kaydetti.Doğan, bilimsel bir araştırma yürüterek şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrası dinin üzerlerindeki etkisini araştırdıkların söyledi.Bu araştırmayı yapmak için gerekli yetkili kişilerden izinlerini aldıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti:"Şehit yakınlarımız ve gaziler travma yaşadıkları için hassas gruplar. Onları rahatsız edecek herhangi bir durumdan uzak durmak gerekiyor. Etik açıdan gerekli izinleri aldık. Şehit ailelerimize ve gazilere ziyaretler yaparak 50 kadar ev ziyareti yaptık. Çalışanları işyerlerinde ziyaret ettik. Çalışmamızın 2 ayağı oldu. Birinci ayağında nicel araştırma yaptık. Bu araştırmamızda anket uygulaması yaptık. Daha sonra bu anketlerden elde ettiğimiz konumuz travma sonrası gelişim ve bunun üzerindeki dini hayatın etkisi. Zaten travma sonrası gelişimin boyutlarından bir tanesi de manevi gelişim. Bunu incelemek üzere ziyaretlerimizi yaptık. Güzel bir araştırma oldu ailelerimiz bizi çok güzel karşıladı."Araştırmalar sonucunda travma sonrası dinin kişiye olumlu etkilerinin olduğunu tespit ettiklerini savunan Doğan, "Çalışmamızı biraz daha derinleştirmek için nitel araştırma yaptık. Mülakatlar da yaparak daha derinlemesine incelemeyi esas aldık. Sonuç olarak ailelerimizde ciddi anlamda travma sonrasında dini hayatın katkısının olumlu olduğunu tespit ettik. Bizzat kendilerinin ifadeleri de var." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze törenine katıldı
AJANS HABERLERİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da cenaze ...
3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AJANS HABERLERİ3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
AJANS HABERLERİŞanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı
AJANS HABERLERİBüyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla ...
Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
AJANS HABERLERİKayınpederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
Bombardımanda yaralanan Suriyeli Muhammed Türkiye'de ailesine kavuştu!-haberler
AJANS HABERLERİBombardımanda yaralanan Suriyeli Muhammed ailesine ...
Eşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla zorlu yaşam mücadelesi-haberler
AJANS HABERLERİEşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla ...
Kadın jandarma astsubaylar depremzede hemcinslerini yalnız bırakmadı-haberler
AJANS HABERLERİKadın astsubaylar depremzede hemcinslerini yalnız ...
Avcılara "sezon sona erdi" uyarısı
AJANS HABERLERİAvcılara "sezon sona erdi" uyarısı
Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı - Haberler
AJANS HABERLERİSakarya'daki koronavirüs testi negatif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X