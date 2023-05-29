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Şeker neyden yapılır? Şeker nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Şeker, dünya çapında milyonlarca insanın tatlı ihtiyacını karşılayan, gıda ve içeceklerde yaygın olarak kullanılan, beyaz kristalize bir maddedir. Şeker, başlıca iki bitkiden elde edilir: şeker kamışı ve şeker pancarı. Şekerin yapımı ve kullanımı hakkında daha fazla bildi edinmek için bu yazımızı mutlaka okumalısınız.

Şeker Neyden Yapılır? Şeker Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Şeker, sucrose adı verilen bir karbonhidrat türüdür. Sucrose, enerji sağlayan ve tatlı lezzeti olan doğal bir bileşiktir. Şeker, pişirme ve tatlılarda kullanılmasının yanı sıra, gıda endüstrisinde de yaygın olarak kullanılır. Şeker üretilmeden önce insanlar tatlı ihtiyaçlarını meyvelerden karşılıyorlardı. Günümüzde ise şeker birçok alanda kendine yer bulmuştur. Peki şeker neyden yapılır, nasıl yapılır, şekerin kullanım alanları ve önemi nedir gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Şeker Neyden Yapılır?

Şeker, iki ana kaynaktan elde edilir: şeker kamışı ve şeker pancarı. Şeker kamışı, tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişen uzun, kalın saplı bir bitkidir. Şeker pancarı ise dünya çapında ılıman bölgelerde yetişen kök sebze türüdür. Her iki bitki de sucrose bakımından zengindir.

Şeker Nasıl Yapılır?

Şeker üretimi, şeker kamışı veya şeker pancarı bitkilerinden başlar. Önce bitkiler hasat edilir ve ardından fabrikalara taşınır.

  • Şeker kamışı işleme: Kamışlar ezilir ve suyu çıkarılır. Bu su, şeker kristalleri ve melasın ayrıştığı yoğun bir şuruba dönüştürülür. Şeker kristalleri, çökelme ve santrifüjleme işlemleriyle elde edilir. Sonunda, şeker beyazlatılır ve kurutulur.

  • Şeker pancarı işleme: Şeker pancarları doğranır ve difüzyon işlemi ile suya batırılır. Bu, şekerin çözünmesini sağlar. Elde edilen şekerli su, kristalleşme sürecine girmeden önce saflaştırılır ve yoğunlaştırılır. Şeker kristalleri, santrifüjleme ile elde edilir ve son olarak beyazlatılıp kurutulur.

Şeker Neden Yapılır?

Şeker, insanların tatlı ihtiyaçlarını karşılamak ve gıdalara tat katmak için üretilir. Şeker, gıda ve içecek endüstrisinde, tatlılar ve pasta üretiminde kullanılır. Ayrıca, şeker bazı endüstriyel süreçlerde de kullanılır.

Şeker Hammaddesi

Şekerin hammaddesi şeker kamışı ve şeker pancarıdır. Her iki bitki de doğal olarak sucrose bakımından zengindir ve şeker üretimi için uygun hammadde sağlamasıyla bilinmektedir.

Şeker Yapımı Malzemeleri

Şeker üretimi için kullanılan temel malzemeler şunlardır:

  • Şeker kamışı veya şeker pancarı: Sucrose içeriği yüksek olan bu bitkiler, şeker üretiminin ana hammaddesidir.
  • Su: Şeker kamışı ve şeker pancarı işleme süreçlerinde kullanılır. Bitkisel özütleri elde etmek ve şekerli su üretmek için kullanılır.
  • Asitler ve bazlar: Şeker üretim sürecinde, saflaştırma işleminde asitler ve bazlar kullanılır. Bu kimyasallar, şekerin saflığını ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.
  • Aktif karbon: Şekerin beyazlatılması ve renk maddelerinin giderilmesi için aktif karbon kullanılır.

Şeker, tüm dünyada yaygın olarak tüketilen ve gıda endüstrisinde önemli bir rol oynayan temel bir bileşendir. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilen şeker, tatlılarda, içeceklerde ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Şekerin Önemi Ve Kullanım Alanları

Şeker, insanlar için enerji sağlayan temel bir besin maddesidir. Şekerin önemi ve kullanım alanları şunlardır:

  • Tatlandırıcı olarak kullanımı: Şeker, gıda ve içecek endüstrisinde tatlandırıcı olarak yaygın biçimde kullanılır. Tatlılar, meşrubatlar, şekerlemeler ve fırıncılık ürünlerinde şeker, lezzet ve tat için önemli bir bileşendir.
  • Gıda koruyucu: Şeker, reçel, jöle ve turşu gibi gıda ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır. Şeker, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için su aktivitesini düşürerek mikrobiyal büyümeyi sınırlar.
  • Fermantasyon: Şeker, mayalanma süreçlerinde önemli bir rol oynar. Alkollü içecekler ve ekmek yapımında, mayalar şekerleri alkol ve karbondioksite dönüştürerek fermantasyon gerçekleştirir.
  • Yemek yapımında yapı ve doku: Şeker, yiyecek ve içeceklerin yapısını ve dokusunu etkiler. Özellikle fırıncılık ürünlerinde şeker, kabartma, kıvam ve nem sağlar.
  • Biyoyakıt üretimi: Şeker, biyoyakıt üretimi için bir hammadde olarak kullanılabilir. Şeker kamışından elde edilen etanol, yeşil enerji olarak kabul edilir ve fosil yakıtların çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Şeker, modern dünyada gıda ve içecek endüstrisinde yaygın olarak kullanılan önemli bir bileşendir. İster tatlılarda, ister fermente içeceklerde veya enerji sağlayan bir besin maddesi olarak olsun, şekerin kullanım alanları ve etkileri, insanlar için önemli ve çeşitlidir. Günümüzde, şekerin sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle üretilmesi ve tüketilmesi, giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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