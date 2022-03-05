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Haberler Fiskos Selami Şahin cephesinden açıklama! İrem Derici...
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Selami Şahin cephesinden açıklama

Selamı Şahin'in, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin kendi şarkısını okuduğunu duyunca sinirlendiği ve programın yapımcısına ihtar gönderdiği iddia edilmişti. Usta sanatçının cephesinden konuyla alakalı açıklama yapıldı

Selami Şahin cephesinden açıklama! İrem Derici...
Selami Şahin cephesinden açıklama
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HABERTURK.COM

'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan İrem Derici, Selami Şahin'in 'Oh Olsun' isimli şarkısını okumuştu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu duyan Şahin'in, yapımcıya ihtarname gönderdiği ileri sürülmüştü.

ŞAHİN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Usta sanatçının, "İrem benim şarkımı okuyamaz!" dediği de iddia edilmişti. Şahin cephesinden konuyla alakalı açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Selami Şahin eserlerinin televizyon programlarında izinsiz kullanımı, yorumlanması kişisel bir konu olmamakla beraber Selami Şahin’in tüm eserlerinin hakları korunmaktadır. Yapım şirketleri tarafından ancak verilecek izin karşılığı kullanılabileceğini bildiririz. Yapımcı tarafından izin belgesi alınmaması ve bahsi geçen televizyon programında izinsiz kullanım ihlali sebebiyle kaldırılması gerekli görülmüştür.

AŞK KISA SÜRDÜ

İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu 1 yıl sürmüştü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in de ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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