Yeşilçam’dan günümüze oyunculuk kariyerine ara vermeden devam eden usta oyuncu Selda Alkor, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turunda görüntülenen ünlü oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.
Alkor, “Yeni sezonda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a katılıyorum. Yakında çekimlerine başlıyoruz” sözleriyle yeni sezonda ekranlarda olacağını dile getirdi.
Keyifli olduğu gözlenen usta oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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