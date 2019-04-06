İran’da yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken ve 768 kişi yaralandı. Selden en büyük darbeyi alan kentlerin başında ise Şiraz kenti geldi. Şiraz'daki Kuran Kapısı Caddesi'nde 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan selin, ana cadde üzerinde bulunan tavus kuşu heykeli nedeniyle yaşandığı yönündeki yorumlar sonrası, heykel gece yarısı bir grup tarafından ateşe verildi.

"UĞURSUZLUK GETİRDİ" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre Kuran Kapısı Caddesi üzerinde bulunan tavus kuşu heykelinin kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, heykelin uğursuzluk getirdiğine inanan bir grup tarafından ateşe verildiği öğrenildi. İran’ın tarihi ve kültürel Şiraz kentinde bulunan tavus kuşu heykeli, Kuran Kapısı Caddesi'ndeki eski tavus heykeli ile Nevruz'da değiştirilmiş ve bu değişiklik Şiraz halkı tarafından eleştirilmişti. Şiraz Belediyesi tarafından Nevruz'da yenilenen tavus kuşu heykeline gerekli özenin gösterilmediğini savunan Şiraz halkı heykelin İran kültür ve tarihine uygun olması gerektiğini savunmuştu.



