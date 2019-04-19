SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor

Giriş: 19.04.2019 - 10:19 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekilerek seyahatlerini belgeliyor. Sıra dışı fotoğrafçı, çevresindeki bakışlara aldırmaksızın yüzüstü yatarak, çeşmenin başında, merdivenlerin ya da kayaların üzerinde poz veriyor

  • 1Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    1|30

    Seyahatlerini selfie yerine 'ölü taklidi' pozlarıyla belgeleme isteyen Stephanie Leigh Rose'dan sıra dışı fotoğraflar...

    California, ABD

     

  • 2Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    2|30

    Amalfi Sahili, İtalya

     

  • 3Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    3|30

    Kötlujökull Buzulu, İzlanda

  • 4Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    4|30

    Brunate Volta Deniz Feneri, İtalya

  • 5Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    5|30

    Korsika Çeşmesi, Fransa

     

  • 6Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    6|30

    Golden Gate Köprüsü, ABD

     

  • 7Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    7|30

    Notre Dame Katedrali, Fransa

     

  • 8Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    8|30

    Monopoli Katedrali, İtalya

     

  • 9Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    9|30

    Eyfel Kulesi, Fransa

     

  • 10Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    10|30

    Sergi alanı (Ülkenin ismi belirtilmemiş)

     

  • 11Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    11|30

    Arles, Fransa

     

  • 12Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    12|30

    Denver, Colorado, ABD

     

  • 13Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    13|30

    San Diego Hayvanat Bahçesi

     

  • 14Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    14|30

    Borough Market, Londra, İngiltere

     

  • 15Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    15|30

    Tuileries Bahçesi, Paris, Fransa

     

  • 16Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    16|30

    Wisconsin, ABD

  • 17Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    17|30

    Lille, Fransa

     

  • 18Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    18|30

    Cueva Grande, İspanya

     

  • 19Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    19|30

    Sardinya, İtalya

     

  • 20Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    20|30

    Doğu Sussex, İngiltere

     

  • 21Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    21|30

    Donut dükkanı

     

  • 22Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    22|30

    Roma, İtalya

     

  • 23Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    23|30

    Las Vegas, İtalya

     

  • 24Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    24|30

    Paris Maratonu, Fransa 

     

  • 25Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    25|30

    Seven Sisters Country Park, İngiltere

     

  • 26Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    26|30

    Walt Disney World, ABD

     

  • 27Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    27|30

    Florida, ABD

     

  • 28Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    28|30

    Vittorio Emanuele II Abidesi, İtalya

     

  • 29Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    29|30

    Arthouse1, İngiltere

     

  • 30Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları çekiyor
    30|30

    Madrid Maratonu, İspanya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X