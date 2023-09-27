Selimiye'de minare külahının altında yer alan orijinal tek çini çoğaltıldı

"Camimizin kubbe ve duvarlarında yapılan raspalar sonucu elde edilen yeni veriler doğrultusunda kalem işi çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan minarelerimizin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürmektedir.

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Minarelerimizin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun olarak ürettik ve iki minaremizde yerine monte ettik. Onarımı tamamlanan bir minaremizin iskelesini de en kısa sürede sökmeye başlayacağız."