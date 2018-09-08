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Tarihi çarşıda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Bayrak, "Çarşımızı tarihte yapan ve yaptıran kişileri dua ederek şükranla anıyoruz. Her gün erken saatlerde çarşımızın kapılarını açıyoruz. Esnafımız dua kubbesinin altında bir araya geliyor. Hep birlikte bolluk ve bereket için dua ediyoruz. Her gün ayrı bir esnafımız duayı yaptırıyor. Esnafımızın yanı sıra çarşıdaki yerli yabancı misafirlerimiz, müşterilerimiz ilgi gösteriyor." diye konuştu.