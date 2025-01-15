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        Haberler Yaşam Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bitiminde takılacak

        Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bitiminde takılacak

        Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü, restorasyonun tamamlanmasının ardından yerine takılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:36
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Edirne'nin simgesi ve Osmanlı mimarisinin temel yapıtlarından biri olan Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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        Caminin genelinde restorasyon devam ederken Olgunlaşma Enstitüsü de minber kapı örtüsünü hazırlıyor.

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        Edirne Olgunlaşma Enstitüsü el nakışı usta öğreticileri, yaklaşık 100 yıl önce medrese hattatlarının hazırladığı örtünün benzerini yapıyor.

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        Geleneksel sim sırma tekniği kullanılarak yapılan bu özel çalışma, Selimiye Vakıf Müzesi'nde sergilenen orijinal eserin izlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

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        Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, Selimiye Camisi minber kapı örtüsü yapım işinin nakış atölyesinde yapıldığını söyledi.

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        Çalışmayı Selimiye'den Yansımalar Teması kapsamında yaptıklarını anlatan Cevher, "Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz. Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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        Usta öğretici Şerife Koç da minber kapı örtüsünün birebir orijinalini titizlikle işlediklerini dile getirdi. Bu çalışmayı gerçekleştirmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Koç, örtüyü caminin açılışına yetiştireceklerini kaydetti.

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        Usta öğretici Nermin Bayrak ise örtünün yapımında kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği kullandıklarını anlattı. Bayrak, el emeği ürettikleri minber kapı örtüsünün yıllarca Selimiye Camisi'nde yer alacağını kaydetti.

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        #Selimiyenin minber örtüsü
        #Selimiye
        #minber örtü
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