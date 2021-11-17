İlk defa senaryo yazacak olanlar ya da yazdığı senaryoları geliştirmek isteyenler "Senaryo nasıl yazılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte senaryo yazarken dikkat edilmesi gereken konular...

SENARYO NASIL YAPILIR?

Bir senaryo yazmak için öncelikle bir hikayenizin olması lazım. Hikâyenizde anlatmak istediğiniz bir tema veya çatışma belirleyin. Bir senaryonun fikrini oluşturmak için kendinize "Nasıl olurdu?" sorusunu sorabilirsiniz.

Senaryonuzda işleyeceğiniz hikâyenin bir türü olmalı. Belli bir tür üzerinden yürümeniz süreci kolaylaştıracaktır.

Senaryoda konu edilen hikayenin geçeceği mekanları belirleyin. Bir ya da birden fazla mekan seçebilirsiniz. Bu mekanların detaylarını düşünün ve bu mekânların hikaye ile uyum içinde olmasına özen gösterin.

Geldik en önemli kısma. Bir karakter yaratın. Senaryonun onun etrafından akacağı bir karakterinizin olması gerekir. Karakterin fiziksel ve karakter özelliklerini ince ince tasarlayın. Karakterin özellikleri senaryonun sonuna kadar aynı kalmalıdır.

Ana karakterle çatışma yaşayacak ikinci bir karakterin olması senaryoyu zenginleştirir. Rakip karakter ile baş karakter arasında yaşanacak çatışmalar bu karakterlerin özellikleri doğrultusunda kurgulanmalıdır.



Senaryonun konusunu özetlemek için 1-2 cümlelik bir seyir hattı yaz. Seyir hattı, filmindeki ana olayların kısa bir özetidir. Yazdığın seyir hattının hikâyenin ana fikirlerine dair algı yaratması gerekmektedir.

Sinopsisi belirleyin. Senaryoda yer alacak olayların sıralamasını yapın.