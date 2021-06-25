Senegalli göçmenin o hareketi takdir topladı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan Nervion Nehri’nde bilincini yitirerek düşen 72 yaşındaki adamı kurtaran Senegalli Muhammed Fada Diouf, nehre atlayarak adamı 15 dakika suda tuttu. Senegalli diğer göçmenler de yardım etmekte tereddüt etmedi.

72 yaşındaki adamın hayatını kurtaran Diouf’un bu hareketi takdir topladı. Reuters’a verdiği demeçte, bilincini kaybederek Nervion Nehri’ne düşen adamın dengesini kaybettiğini aktardı.

Diouf, "Birçok insan orada durup kayıt yapıyordu ve kimse ona yardım edemedi" ifadesinde bulundu.

Dört yıl önce İspanya’ya gelen adam, dreadlock dokuma (rasta) yaptığını ve farklı iş kollarında çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

Senegalli adamın kurtarma videosu viral hale geldikten sonra, Senegalli göçmenin cesur hareketini ödüllendirmek amacıyla Change.org'da İspanya'da yasal statüye sahip olmasına yönelik kampanya başlatıldı.

Senegalli Diouf, "Birçoğu beni aradı ve 'yaptıklarınızı seviyoruz, siz bir süper kahramansınız’ dediklerini aktardı.

Göçmen uyum programı kapsamında profesyonel basketbol takımı olan Bilbao Basket, Senegalli Diouf’a övgü dolu sözler söyledi.

Ekip, Twitter'da "Olmak istediğimiz kişisiniz" açıklamasını yaptı.

Reuters, İspanyol göçmenlik makamlarına yorum için hemen ulaşılamadığını aktardı.