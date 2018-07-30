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“Alın teri ne kadar zormuş burada öğrendim. Nereden nereye demedim hiç. Ne iş olursa yapıyorum. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum. Kendime ileride dükkan açmayı düşünüyorum, işi öğrenmek için burdayım.