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ENDER ALKOÇLAR ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Oldukça hırslı ve moralli olduğu görülen takım, iki günlük kamp çalışmalarına hazırlanmak için bir otelde konakladılar. Geçtiğimiz ay kolundan sakatlanan ve hâlâ iyileşmeyen Ender Alkoçlar, kamp boyunca takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.