TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı 0:00 / 0:00

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21 Mart'ta kutlanan Nevruz Günü'yle ilgili olarak bir açıklama yapan Mustafa Şentop, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Nevruz ümidi, tabiatın, toprağın yeniden uyanışını, bereketi temsil eden bir gün. Yeni gün demektir aslında. Bazı Türk boylarının takvim başlangıcı olarak kabul ettiğine dair kayıtlar var. Bir bayram olarak da görüyoruz. Bugün Nevruz Türk Dünyasını birbirine bağlayan kültürel halkalardan bir tanesi. İnsanları ayrıştıran değil, birleştiren bir gün. Bugünlerde her türlü barış girişimler, diplomatik girişimler vesilesiyle Nevruz'u vesile kılarak da başta bölgemizde olmak üzere bütün insanlığı ümide, barışa dostluğa davet ediyoruz...