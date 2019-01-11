Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'dan mutluluk pozu

Uzun süredir eşinin yurt dışında olması nedeni ile boşanacakları konuşulan, son olarak da evliliğin ekonomik nedenlerden dolayı biteceği iddia edilen Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughan Ortaç, çıkan haberler sonrası ilk kez bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin boşanma haberlerini ve ayrılığın nedeninin ekonomik olduğunu sorması üzerine söze giren Serdar Ortaç, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutluyuz, boşanmıyoruz. Birileri kafalarında bir senaryo yazıyor ve inanıyor. Bir de bize sormadan bunu haber yapıyorlar ama siz bize inanın" dedi