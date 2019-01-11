Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışveriş merkezine giren Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çifti, gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. İddiaların aksine düşman çatlatırcasına mutluluk pozu veren Ortaç çifti, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.
"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ MUTLUYUZ"
Muhabirlerin boşanma haberlerini ve ayrılığın nedeninin ekonomik olduğunu sorması üzerine söze giren Serdar Ortaç, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutluyuz, boşanmıyoruz. Birileri kafalarında bir senaryo yazıyor ve inanıyor. Bir de bize sormadan bunu haber yapıyorlar ama siz bize inanın" dedi.
"HABERLERE ÇOK ŞAŞIRIYORUM"
Uzun süredir yurt dışında olan ve geride bıraktığımız haftabaşı Türkiye'ye dönen Chloe Loughnan Ortaç, "Haberlere çok şaşırıyorum. Bir kaza geçirdim ve kaza sonrası mümkün oldukça evden dışarıya bile çıkmadım. Serdar bana para vermiyormuş, bende onun için çalışmaya gidiyormuşum. Ben çalışmaya gitmedim, ailemin yanına gittim ve kazadan sonra çalışmayı bırakın, dışarıya bile çıkmadım." dedi.
"BİRİLERİ KAFASINDAN SENARYO YAZIYOR"
Boşanmayacaklarını tekrar yineleyen Serdar Ortaç ise, "Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir. Ayrıca Chloe ekonomik özgürlüğü elinde olan bir kadın, mesleği var ve teklif geldikçe çalışıyor, kazanıyor. Dediğim gibi nerden çıkıyor bunlar bilmiyorum. Birileri kafasından senaryo yazıyor, haberini yapıyor, ayıp" dedi.
Bu tür haberlerden çokça sıkıldıklarını dile getiren çift, gazetecilere de teşekkür ederek alışveriş turuna çıktı.
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