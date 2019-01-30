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"KOCAMA KIZMADIM"

Eşi Serdar Ortaç’ın yanına gelmemesinden dolayı ona kırgın olup olmadığı sorulunca ise Loughnan, "O zaman benim başımda çok şeyler vardı. Kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve işleri vardı. Orası uzak, kolaylıkla gelemezdi. Her gün facetime yaptık" cevabını verdi.