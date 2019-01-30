Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, "Hiç kimse o süreci bilmiyor. Hiçbir şey paylaşmadım. Kazadan sonra zor günler yaşadım. Hiç kimseyle konuşmadım. Hem vücudum kırıldı, hem de moralim çok bozuktu. Ailemin yanına gitmek iyi geldi bana" şeklinde konuştu.
"KOCAMA KIZMADIM"
Eşi Serdar Ortaç’ın yanına gelmemesinden dolayı ona kırgın olup olmadığı sorulunca ise Loughnan, "O zaman benim başımda çok şeyler vardı. Kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve işleri vardı. Orası uzak, kolaylıkla gelemezdi. Her gün facetime yaptık" cevabını verdi.
Öte yandan Yeşilmen, katıldığı bir programda, "Chloe'nin Serdar'ı çok sevdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar Serdar Ortaç'a böyle bir yakın, sıcak durduğunu görmedim. Çok soğuk ve ters bir kız. Serdar Ortaç bu hastalık sürecinde keşke kendisine daha iyi gelecek biriyle birlikte olsa. Güzellik falan benim umurumda olmaz" cümlelerini kurmuştu.
"O KİM TANIMIYORUM?"
Güzel modele Yeliz Yeşilmen’in kendisi ve evliliği hakkında yaptığı yorumlar hatırlatılınca, Yeşilmen’i tanımadığını belirtti ve "Herkesin kendi fikri, izin veriyorum ama o kişiyle tanışmadım, o kişiyi tanımıyorum. Instagram'da sadece işlerimizi paylaşıyoruz. Bizim özel hayatımızı kimse bilemez. Gayet normal bir çiftiz. Bu fikirler nerden geliyor bilmiyorum" dedi.
"OTORİTER OLMAYA GEREK YOK"
Aynı zamanda eşinin "Artık Osmanlı erkeği olacağım" sözleri hatırlatılan Loughnan, "Otoriter olmaya gerek yok. Bizim zaten evimizde saygı var. İkimiz de işimizi yapıyoruz. İşlerimize saygı duyuyoruz" dedi.
Eşinin maddi sıkıntılar çektiği dedikoduları için ise Loughnan, "Böyle dedikodular sürekli çıkıyor. Öyle bir şey yok. Zaten bizim evde her şey ortak hesap. Kim daha fazla kazandı diye bir durum yok" dedi.
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