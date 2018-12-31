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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan için, "Yeni yılda beraber olamayacağız ancak yeni yıldan hemen sonra dönecek. Şu sıralar daha önemli dertler var" şeklinde konuşarak Maslak'ta bir hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu söyledi.