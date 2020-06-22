Serdar Savaş kimdir? sorusu gündemin en çok konuşulan konularının arasından yer alıyor. birçok çeşitli görevde yer almış Serdar Savaş Epidemiloji alanında uzmanlaşmıştır. Biz de sizler için Serdar Savaş'ın hayatını ve kariyerini hazırladık...

SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

Bayram Serdar Savaş, 1960 yılında Ankara'da doğmuş, Türk bilim insanı ve siyasetçidir.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.