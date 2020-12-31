Klarnetçi Serkan Çağrı ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında? İşte Serkan Çağrı hayatı

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976'da Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. Henüz 7 yaşındayken klarnetle tanışan sanatçı, 13 yaşına geldiğinde geleneksel Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen ve katılımcıların yaş ortalamasının 40 olduğu “En İyi Klarnet İcracısı Yarışması” nda özel ödüle layık görüldü.

1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda lisans öğrenimine başladı. 1998 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yaparak üniversite öğrenimini burada tamamladı. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, burada üç yıl klarnet eğitmeni olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Çağrı, Bakü Müzik Akademisi'nde ise doktora öğrenimine devam etmektedir.

Klezmer müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan 75 yaşındaki ünlü klarnetist Giora Fiedman, İstanbul'da verdiği bir konserde kendisini sahneye davet ederek

"O, klarnete benim şu an geldiğim noktadan başladı" dedi.

Dünyanın önde gelen nefesli enstrüman firmalarından AMATİ-DENAK, Serkan Çağrı tarafından tavsiye edilen perde tasarımını uygulayarak ürettiği yeni klarnet modeline “Serkan Çağrı Model”ismini verdi. Bu model daha sonra Alman yapım firması KLİNGSON tarafından da talep görerek yine“Serkan Çağrı Model”ismiyle bu firma tarafından da üretilip tüm dünyada satılmaya başlandı. Böylece Serkan Çağrı, klarnette bir dünya markası olarak da müzik literatüründe yerini aldı.

Yıllardır yurtiçinde ve yurtdışında verdiği başarılı konserlerle de adından sıkça söz ettiren sanatçı, Vassilis Saleas, Buika, Sting, Despina Vandi, George Zamphir, Gypsy Kings Heritage, Giora Feidman, Trilok Gurto, Ian Anderson, Kocani Orkestrası gibi dünyaca ünlü pek çok müzisyenle de ortak sahne çalışmalarında bulundu.

Konser çalışmalarının yanı sıra bir yandan da akademik çalışmalarını sürdüren Çağrı, Türk Müziğinde kullanılan sol klarnetüzerine yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı tez, makale ve eğitim kitabı ile de bu alanda öncü oldu.

2011 yılında Amerika’da North Caroline Üniversitesi’nde klarnet dersleri veren Bojana Kragulj adlı akademisyen “Türk Müziğinde Klarnet ve Serkan Çağrı İcra Teknikleri” üzerine doktora tezi çalışması yaptı. Bu çalışma aynı yıl Los Angelas'da düzenlenen “Uluslararası Araştırmalar Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görüldü.

2005 yılında yayımladığı “Nefesim”adlı ilk enstrümantal albüm çalışmasını yayınladı. İkinci solo albümü “ÂLÂ”yı 2007 yılında dinleyenleri ile buluşturan sanatçı, 2008 yılında besteci ve klarnet virtüözü Şükrü Tunar anısına hazırladığı "Şükrü Tunar Eserleriyle Serkan Çağrı" adlı albümde ünlü bir çok sanatçıyı bir araya getirerek bestecinin ölümsüz eserlerini modern bir anlayışla yeniden yorumladı. 2011 de Serkan Çağrı&Rumeli Band “Live Project”, 2012 de ise Serkan Çağrı &Hüseyin Karadayı “Endorphin” adlı albüm projelerinde yer aldı. Son olarak 2016 yılında “Sır”isimli albümünü yayınladı.

2010 ve 2011 de senaryosu ve başrolü Ata Demire’ e ait olan ve en çok gişe yapan filmler sıralamasında üst sıralarda yer alan “Eyvah Eyyvah” adli sinema filmi serisinin Müzik Yönetmenliğini yaptı.

TRT’de "Dünyanın Türküsü" ve “Serkan Çağrı İle Bir Nefes”adlı müzik programlarını hazırlayıp sunan sanatçı 2010 yılında TRT Müzik kanalında her hafta yayınlanan “Serkan Çağrı ile Seyyare”adlı müzik eğlence programını hazırlayıp sundu. Son olarak günümüz genç sanatçılarıyla beraber sohbet tadında geçen “Serkan Çağrı ile Genç Müzik” programını sunmaktadır. Ayrıca 3 sezondur Elif Buse Doğan ile beraber hazırlayıp sundukları “Nefesten Sese” programı yeni sezonu ile TRT Müzik ekranlarında olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Halk Müziği Topluluğu’nda klarnet sanatçısı olmasının yanı sıra Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Teknik Bilim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmektedir. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERKAN ÇAĞRI ALBÜMLERİ

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.