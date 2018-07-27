Türk Sanat Müziği'nin tanınmış isimlerinden Aylin Şengün Taşçı, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazada objektiflere takıldı. Uğraştığı müzik türüne yıllarını veren sanatçıların gerekli ilgiyi görmediğinden yakınan Taşçı, 2012 yılında Sertab Erener’in ‘En İyi Türk müziği sanatçısı’ dalında ödül almasına isyan etti.

Batı müziği yapanların gırtlağının sanat müziğine dönmediğini söyleyen Taşçı, "Pop müzik yapan sanatçısı arkadaşlarımız içinde Türk müziği okumaya çalışanlar oluyor ama alt yapısı konservatuar olmayınca başarılı olamıyorlar. Bir süre önce Sertab Erener, bir Türk müziği albümü yapmıştı 'Ey Şüh-i Sertab' adıyla. O sene Sertab'ı 'Yılın En İyi Türk Müziği' sanatçısı seçtiler, Türk müziği camiasında bu karar bir yüz karası ve üzüntüdür. O kadar çok sanatçı varken pop müziğinden bir sanatçının öyle bir albüm yaptığı için yılın sanatçısı seçilmesi bu işin ne kadar yüzeysel değerlendirildiğini gösteriyor” diye konuştu.

Aylin Şengün Taşçı, Tarkan dışında sanat müziğini doğru söyleyebilen çok az sayıda pop şarkıcısı olduğunu söyledi.

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