Settar Tanrıöğen Netflix'te yayınlanmaya başlayan Bir Başkadır dizisinde yer almaya başlamasının ardından merak konusu oldu. Peki Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen kaç yaşında ve nerelidir?

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

Settar Tanrıöğer, profesyonel olarak ilk kez 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlamıştır. Sinemada ise ilk kez 1996 yılı yapımı Eşkıya filminde rol almıştır.

1997 yılında rol aldığı Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı Saldıray karakteriyle tanınan usta oyuncu; Urfalıyam Ezelden, Sultan, Babam Sağolsun, Alacakaranlık, Baba Candır, Toz Ruhu gibi projelerde yer alan Settar Tanrıöğen, en son Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun Dizsinde Terzi Derviş karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Şimdilerde Netflix'in Bir Başkadır isimli dizisinde yer alacak.