Wolfe, gittiği kafede yemek yedikten sonra yemekler ve bahşiş dahil 5 bin dolar (28 bin lira) hesap ödedi. Çılgına dönen Crane, sevgilisinin kendisinden intikam almaya çalıştığını ifade ederek, yapılan harcamayı bankaya dolandırıcılık olarak bildirdi.

24 yaşındaki Michael Crane, polise kız arkadaşının kendisinden New York'a geri dönmek için bilet alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin bunu reddettiğini ve kredi kartına da bir bloke koyduğunu, daha sonra bunun kaldırılması talimatı verdiğini aktardı. Crane aynı zamanda sarhoşken genç kadının kredi kartını kendisinden aldığını söyledi.

Şikayet üzerine öfkeli sevgili tutuklanarak Pinellas Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. Wolfe, 1000 dolar kefalet ödediği takdirde serbest bırakılacak.