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Sevgililer Günü hediyesi erkek için ne alınır? Sorusu google'da en çok aranılan konulardan biri oldu. Sevgililerine hediye almakta kararsız kalan kadın partnerler için erkek hediye önerilerini haberimizde derledik.
SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ ERKEK İÇİN
Sevgililer Günü'nde erkeklere hediye almak için öncelikle eşinizin ve ya sevgilinizin tarzını bilmenizde fayda var. Erkeklerde fazla seçenek bulunmasa da sıradışı fikirlerlerle de mutlu edebilirsiniz.
Nostaljik ürünler için,
Masa başı abajur,
Plak ve Pikap kutusu
İsminin başı harfi gömlek düğmesi,
Kolye, yüzük, küpe, saat
Birlikte çekildiğiniz fotoğrafları kolaj halinde bir çerçeveye sığdırabilirsiniz.
Gömlek, kravat, takım elbise,
Cep telefonu
Bileklik
SEVGİLİLER GÜNÜ ERKEK İÇİN MESAJLAR
*Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!
*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!
*Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!
*Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.
Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.
*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
*Benim yanımda değilsin ama; hep aklımdasın...
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