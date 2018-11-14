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Sevilay Yılman, Kaşıkçı cinayetini El Cezire'ye anlattı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, El Cezire kanalında Mahmud Murad'ın konuğu olarak, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu

14.11.2018 - 09:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, El Cezire kanalında Mahmud Murad'ın konuğu oldu. Yılman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılman'ın açıklamalarından başlıklar;

"Kaşıkçı cinayetinde gerek Türk polisi, gerek Türk istihbaratı, gerek Türk makamları çok ciddi, çok iyi ve çok kontrollü bir kriz yönettiler. Türk polisi, Türk istihbaratı, Türk makamları tarafından bir savsaklama olsaydı 15 kişilik Suudi ekibi Türkiye'ye sorumluluk yükleyebilirlerdi. İlk andan beri gerek dünya basınından gerekse bizlere verilen bilgiler ışığında bu olayın önceden planlanmış Suudilerin korkunç bir planı olduğunu, projesi olduğunu ispatlamış olduk. Kemal Kılıçdaroğlu, elbette böyle bir tapeyi dinlemek isteyebilir ama burada Amerikan halkı dinlemedi veya Kanada halkı dinlemedi. Bu uluslararası bir problem olduğu için, dinlemesi gerekenlere dinletildiği için, Macron dahil, çünkü Suudiler başından beri kendi üzerlerinden atmaya çalıştılar, ses kaydı olmasaydı da gerçekten büyük bir sorumluluğu olacaktı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu elbette dinlemek isteyebilir ama çok anlamsız olur, dinlese ne olacak? Diyelim parlamentoda böyle bir karar çıktı, ses kaydı dinlenildi, ne olacak? Cinayetle ilgili akıbeti mi değişecek? Buradan bir nemalanma kabul etmiyorum."

 

 

 

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