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"Diyarbakır’da böyle güzel yerlerin turizme kazandırılması gerekiyor. İnsanlarımız başka yerlere gitmek yerine buraya gelebilir. Onun içinde devletimiz buranın bakımlarını yaparsa, burası çok daha güzel bir yer haline gelir. İmkanlar iyileştirilirse buraya daha çok insan gelir. Burası suyuyla ve ağaçlarıya çok doğal bir yer."