Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.
Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
|Sinema Filmleri
|Yıl
|Yapım
|Rolü
|Notlar
|2004
|Gülizar
|Yardımcı Karakter
|2004
|Bir Aşk Hikayesi
|Dünya
|Başrol Oyuncusu
|2008
|O... Çocukları
|Meryem
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Kardelen
|Ülker
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Kavşak
|Arzu
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Yabancı
|Özgür
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
|Müzeyyen
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Sevgili Komşum
|Nevin
|Başrol Oyuncusu
|Televizyon Dizileri
|Yıl
|Yapım
|Rolü
|Notlar
|2000-2003
|Bizim Evin Halleri
|Doğa
|Yardımcı Karakter
|2005
|Beyaz Gelincik
|Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş
|Başrol Oyuncusu
|2005
|Eylül
|Zeynep Öğretmen
|Yardımcı Karakter
|2007
|Sır Gibi
|Deniz
|Başrol Oyuncusu
|2008
|Derdest
|Gaye Acar
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Ah Kalbim
|Candan
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Küstüm Çiçeği
|Gülten Zeycanlı
|Yardımcı Karakter
|2011
|Sen De Gitme
|Ceyda Sevi
|Başrol Oyuncusu
|2012-2013
|Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
|Eylül Fidan
|Yardımcı Karakter
|2014
|Ah Neriman
|Itır Kamer
|Yardımcı Karakter
|2015
|Racon Ailem İçin
|Sedef Ercan
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Hatırla Gönül
|Selma
|Yardımcı Karakter
|2016
|Cesur ve Güzel
|Cahide Korludağ
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Fi
|Işıl
|Konuk Oyuncusu
|2018
|Babamın Günahları
|Melike
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Ağlama Anne
|Özlem Alan
|Başrol Oyuncusu
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