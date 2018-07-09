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Sıcak havadan bunalanlar ev yapımı klima ile serinlemeye çalıştı

09.07.2018 - 07:40 | Güncelleme:

Aşırı sıcakların geldiği yaz aylarında kliması olmayan ortamlar için alternatif bir çözüm icat edildi. İşte ev yapımı klimanın yapım aşamaları...

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    Aşırı sıcakların geldiği yaz aylarında kliması olmayan ortamlar için alternatif çözümler geliştirildi. Örneğin pet şişeden klima yapmak mümkün. İşte yapım aşamaları...

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    İşte bir başka klima yapım tekniği...

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    Karton kutu, fan çubuklarla yapabileceğiniz klimalar aracılığıyla da serinlemek mümkün. 

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