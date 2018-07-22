Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek Özel programına Prof. Dr. Özkan Pektaş, Prof. Dr. Oğuz Polat, Prof. Dr. Sinan Canan konuk oldu. Programda şiddet, kötü muamele, taciz ve istismar vakalarının ardında yatan nedenler ele alındı.

DOKTORLARA YÖNELİK ŞİDDET

Özkan Pektaş, "Genetik çok önemli. Bazı ülkelerde yüzde 3-4 olan antisosyal kişilik bozukluğu bazı ülkelerde yüzde 8-9'a kadar çıkabiliyor. Bir takım tuaf, garip problemler getiriyorsunuz hayatınıza. Kişi diyor ki 'Allah'tan başka kimseden korkmam' 'Neden korkmuyorsun?' diyoruz. 'Haksızlığa gelemem' diyor. Böyle insanların ciddi sıkıntıları oluyor. Son günlerde yaşananlar korkunç.

Fatih Altaylı'nın hekimlerin davranışlarında sorun var mı sorusuna Prof. Dr. Sinan Canan, "Birazcık kötü davranıyorduk. Hastaya sert davrandığımız günler oluyordu. Herkesin böyle hikayesi vardır. Şuan öyle değil. İnsan mümkün oldukça kişiye yakın olmaya çalışıyor. Bir anda kötüleşen insan var. " şeklinde cevap verdi.

Oğuz Polat, "Hekimlik mesleği her geçen gün aşağılanmaya başlandı. Herkes bugün dahil hep işaret ediyor. Hekimler öyle, hekimler böyle. Tabibler birliği ne kadar sesini çıkartabiliyor. Toplum da dönsün baksın hasta olunca doktor arıyor. Bulamayacak doktor. Yarın bir gün hasta bakacak doktor bulamayacaksınız." dedi.

Sinan Canan, "Çok sert tedbirler alınması gereken konu. Sağlık çalışanları can derdi olan hasta ve yakınları ile uğraşıyor." diye konuştu.

DOKTORA ŞİDDETE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Fatih Altaylı, "Sayın Bakan beni aradı. (Doktora şiddete karşı önlem) Bunun kısa ve uzun vadeli yolları olduğunu söyledi. Kısa vedede polis olacak. Hastanelerde polis yok. Özel güvenliğin hastanelerde etkisi, yetkisi olmuyor, kavgayı ayırmak için araya giriyor. Acil servislere polis noktası kurulacak. Hekimlerin karakola gidip ifade vermesi gerekiyordu. Saldırıya uğrayan hekimlerin ifadesi hastanedeki polisler tarafından alınacak ve gözaltılar da yapılacak. Bu polislerin atamaları yapıyor dedi." ifadesini kullandı.

HAYVANA ŞİDDET

Oğuz Polat, "Orta Anadolu'da bir çok insanın ilk cinsel ilişkisi eşeklerle olur denir. Bununla ilgili araştırma yapıyoruz. parçalanmış bir ceset ile karşılaşınca günlerce konuşurduk, bugün onlarca var konuşmuyoruz. Üstünü kapatmamak medya burada var olan tek kaynaktır. Medya kaptmadığı için görebiliyoruz. Kaçırılan çocuklar Türkiye'de hep var. Medyaya yansıması çok olduğu için toplum onun üzerine geldi. Saatlerden bahsediyoruz. 8 saatte haber verilmesi gerekiyor diyoruz.

"ŞİDDETİN DOZU ARTIYOR"

Olayların farkındalığıı hakkında sıkıntılarımız var. Şiddet Türkiye'de çok artıyor. Şiddettin dozu çok artıyor. Bireysel silahlanma. Biz bu akşam bireysel şiddet konuşuyoruz. Silaha ulaşmak çok kolay. " diye konuştu.

"AİLELER ÇOCUKLARINI ÖPMEYE ÇEKİNİYOR"

Özkan Pektaş, "Kız çocuğunu, oğlunu öpmeye çekinen anne babalar var. Korku içerisine giriyorlar. Ben kızımı öpmeyeyim diye korkuya kapılıyorlar. Bir durum bir şekilde de yalan söyleyen inasanlar da oluyor. Beni babam, annem, amcam taciz etti diyorlar. Bunun tespitinin imkanı yok. Kolay değil." ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "Dede çocuğu taciz ediyor. Savcı tutuklama talebinde bulunuyor. Mahkeme çocuğun ifadelerinde çelişki var diyerek dedeyi serbest bırakıyor. Dede ve torun aynı evde yaşıyor. Çocuk sinir krizi geçiriyor." ifadesini kullandı.

"SOSYAL MEDYA ŞİDDETİ ARTIRIYOR"

Sinan Canan, "Eğitimimiz, iş dünyamız yokluk dünyasına göre tasarlanmış. Bugün çokluk dünyasındayız. Eğitimin hayattaki payını hızla azaltmak anne babanın eğitimini artırmak lazım. Anneden babadan bu kadar uzun süre koparılan çocuk bu bahsettiğimiz sorunları ortaya çıkaracak. Osmanlı'daki kazasker sistemini anlattılar seminerde ağzım açık kaldı. Sosyal medya şiddeti artıran bir şey. Bu kadar haber bombardımanında kaldığınızda ben bunu görüyorum." dedi.

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