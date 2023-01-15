Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'nin California eyaletinde şiddetli hava olayları can aldı: Biden acil durum ilan etti

ABD'nin California eyaletinde 26 Aralık'tan bu yana etkili olan şiddetli fırtına, yağmur ve kar sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden, eyalette acil durum ilan edilmesine ilişkin kararı onayladı

ABONE OL
Reuters / HABERTURK.COM
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    ABD Başkanı Joe Biden, California'da 26 Aralık'tan bu yana etkili olan fırtınaların ardından acil durum ilan edilmesine onay verdi.
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    Eyalette meydana fırtına, şiddetli yağış ve kar sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    Biden, şiddetli yağıştan etkilenen bölgelere destek olmak için yardım emri verdi.
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    Geçtiğimiz günlerde eyalet genelinde 34 milyon kişinin, "sel tehlikesi altında bulunduğu" bildirilmişti.

     
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    Santa Cruz bölgesinde yaklaşık 32 bin, Santa Barbara bölgesinde ise 10 bin kişi, sel ve toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi. Santa Clara bölgesinde yaklaşık 225 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

     

     
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    HOLLYWOOD STARLARI DA ETKİLENDİ

    Diğer yandan tahliye emri verilen Montecito ve çevresinde Hollywood starlarının evinin olduğu biliniyor. Montecito, aralarında Prens Harry'nin yanı sıra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Rob Lowe olmak üzere çok sayıda ünlüye ev sahipliği yapıyor.
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

    Eyalet acil servisi ve meteoroloji uzmanları, eyalet genelinde devam eden fırtına ve sellerin maliyetinin, birkaç milyar dolara ulaştığı tahmininde bulundu.

     
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!
  • Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.