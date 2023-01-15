Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!

HOLLYWOOD STARLARI DA ETKİLENDİ

Diğer yandan tahliye emri verilen Montecito ve çevresinde Hollywood starlarının evinin olduğu biliniyor. Montecito, aralarında Prens Harry'nin yanı sıra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Rob Lowe olmak üzere çok sayıda ünlüye ev sahipliği yapıyor.