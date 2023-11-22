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        Haberler Gündem Sigara fiyatları zamlandı! 2023 Kasım ayı sigara fiyatları: En pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigara fiyatları zamlandı! 2023 Kasım ayı sigara fiyatları

        Sigara fiyatlarına Kasım ayı başında zam geldi. Yapılan zammı Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? En pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Kasım ayı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:09
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        Sigara fiyatlarına zam haberi sonrasında kamuoyunda sigara fiyatlarına ne kadar kaç TL zam yapıldığı araştırılıyor. Öte yandan "En pahalı sigara ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını da merak ediyor. İşte sigara fiyat listesiyle ilgili merak edilenler...

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        SİGARAYA 5 TL ZAM!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.

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        EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

        Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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        EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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