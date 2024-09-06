Sigaraya zam geldi! Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigaraya zam son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün PM grubuna zam yapılmıştı. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Eylül 2024 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Eylül 2024 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…
SİGARAYA ZAM GELDİ!
Geçtiğimiz gün Philip Morris sigara grubuna zam gelmişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre, JTİ sigara grubuna zam yapıldı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Sigara zammı PM grubu için 5 Eylül Perşembe günü itibarıyla geçerli olurken JTİ grubu için ise 6 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu.
Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü 100 TL oldu.
JTİ sigara grubunun en düşük sigara fiyatı 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 82 TL oldu.
Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 165 TL oldu.
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna zam geldiğini duyurdu.
BAT grubunda en düşük sigara fiyatı 67 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 89 TL oldu.