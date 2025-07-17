Bir sigara grubuna bir kez daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayına girilmesiyle birlikte JTI, BAT, PM, IT ve TT markalarına ÖTV zammı yapılmıştı. Bir sigara grubuna bir kez daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte alkol ve sigaraya ÖTV zammı gelmişti. JTI, BAT, PM, IT ve TT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna bir kez daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…
BİR SİGARA GRUBUNA BİR KEZ DAHA ZAM GELDİ!
JTI grubundaki sigaralara 4 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 lira zam gelmişti. Zam sonrası gubun en ucuz sigarası 85, en pahalı sigarası 96 liraya yükselmişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile JTI sigara grubuna bir kez daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre, firma bünyesindeki iki sigara markasına 1 lira ve 2 lira zam geldi. Ayrıca sarmalık kıyılmış tütün ürününe 20 TL zam uygulandı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
JTI grubuna yapılan ikinci zam, 17 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? TEMMUZ 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
• JTI grubunun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası 80 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 96 TL, en ucuz sigara fiyatı 80 TL oldu.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL oldu.
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.
• TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 79 TL, en pahalı sigara fiyatı 95 TL oldu.