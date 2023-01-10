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Sigara zammı sonrası 10 Ocak güncel sigara fiyatları

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara zammı hayırlı olsun 4 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 10 Ocak Salı güncel sigara fiyatları...

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  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    Sigaraya geçtiğimiz günlerde zam yapıldı. TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon rakamları sonrasında ÖTV oranları artış gösterdi. Yükselen ÖTV oranlarının sigara fiyatlarına yansımasıyla güncel rakamları haberimizde paylaştık. Peki, zam sonrası en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu?" İşte 9 Ocak 2023 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...
  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    SİGARAYA ZAM GELDİ! 

    5 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris, BAT ve JTI sigara grubuna 4 lira zam geldi. 
  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    SİGARAYA ZAMDA SON DURUM!

    Sigara ve alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle bu ürünlere zam geliyor. Sigaranın 29.5 lira olan en ucuz fiyatı ÖTV'nin 6 aylık Yİ-ÜFE kadar yani yüzde 22.28 artırılması sonucunda 32 liraya çıkacak.

    Habertürk'ten Rahim Ak, ÖTV zammı sonra sigara ve alkol zammı ile ilgili detayları aktardı:
  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    Sigarada yüzde 63 olan nispi vergiye dokunulmazken asgari maktu vergi 0,7916 liradan 0.9680 liraya çıktı. Böylece 20 adet sigara bulunan 1 paket sigaranın asgari maktu vergisi 19,36 liraya ulaştı. ÖTV toplam 0,9618 liralık asgari vergi ile birlikte 20.32 liraya çıktı. Sigarada ikinci bir kriter satış fiyatının yüzde 63'ünün asgari maktu tutarı aşamaması. Böylece en ucuz sigara fiyatı 30.73 liranın altına inemeyecek. KDV ve artan maliyetlerle ile birlikte bu rakam 32 liraya kadar çıkacak.
  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    BİRAYA 3 ŞARABA 4,3 LİRA ZAM

    ÖTV yüzde 22,28 artınca bira fiyatı 3 lira zamlanarak 50 cl'lik bir kutu bira fiyatı 28 liradan 31 liraya çıktı. Şarap fiyatı da 4,3 lira yükselerek 114.3 liraya ulaştı. Biranın ÖTV tutarı şu anda 4,40 liradan 5,39 liraya ulaştı. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor. Taze şarapta ise vergi 26,51 lira oldu. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 75 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 4.3 lira oluyor.
  • SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Güncel sigara fiyat listesi 10 Ocak 2023

    70'LİK RAKI 410 LİRA

    Yüksek alkollü içkilerde artış doğal olarak daha fazla oluyor. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV 602,48 liradan 736,77 liraya tırmandı. ÖTV'nin yanı sıra artan ÖTV'nin KDV'si de var. Eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka,viski ve cin gibi içkiler en az 50 lira zamlanabilir. Böylece 360 lira olan 70'lik rakı fiyatı 410, 379 lira olan cin fiyatı 423 ve 525 lira olan viski fiyatı ise 570 liraya ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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