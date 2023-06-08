Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile zam haberini duyurdu. Peki, zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...