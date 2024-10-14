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        Haberler Gündem Siirt'te hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı - Güncel haberler

        Hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kaldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 23:30 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:30
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        Hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kaldı
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        Kasımlı köyü kırsalında hayvanlarını otlatan 65 yaşındaki Abid A, kayalıklara çıkan keçilerinin peşinden gitti.

        Keçileri bulunduğu kayalıktan almak isterken mahsur kalan çoban, yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu çobanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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