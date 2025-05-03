Siirt'te kara yolunda cansız erkek bedeni bulundu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.A, Siirt-Batman kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken Kurtalan'ın Mağrip köyü mevkisinde yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenin, ailesi tarafından arandığı öğrenilen Erdal Ç'ye (32) ait olduğu tespit edildi.
Savcının ve güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdal Ç'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü A.A. gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Erdal Ç'nin ölüm sebebi araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.