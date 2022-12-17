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Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatma kavgası hastaneye taştı. Kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmak için hastaneye götürüldü. Bu kez de tarafların yakınları hastanede birbirine saldırdı

Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
DHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı ve bıçaklı koyun otlatma kavgasında yaralanan 4 kişinin kaldırıldığı hastaneye gelen yakınlarının arasında da kavga çıktı. Kavga, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ., Z.İ., B.A. ve K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan iki grubun yakınları, hastaneye akın etti. Hastanede karşı karşıya gelen iki grup arasında da çıkan kavga, polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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