Çayda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5'i öğrenci 11 kişi kurtarıldı
Giriş: 19.06.2024 - 23:47 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:47
Kezer Çayı'na piknik yapmaya giden 5 öğrenci ile 6 kişilik bir aile, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, piknik yapan iki grubu halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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