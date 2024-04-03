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        Haberler Gündem Siirt’te 14 günlük eylem yasağı - Güncel haberler

        Siirt’te 14 günlük eylem yasağı

        Siirt Valiliği, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 14 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:51
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        Siirt'te 14 günlük eylem yasağı
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        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan’dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 16 Nisan saat 23.59’a kadar yasak getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, “Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci, ve 19’uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince; 03 Nisan 2024 günü saat 00.01'den, 16 Nisan 2024 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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