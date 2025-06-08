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        Haberler Gündem Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada - Güncel haberler

        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde Aziz Asma'nın dün düzenlenen düğün töreninde halay çeken Adnan Pekgöz'ü hedef alarak defalarca ateş edip ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından yakalanan Aziz Asma, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:01
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        Siirt'te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz’e henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile ateş açtı, defalarca ateş etti.

        Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz’ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Pekgöz’ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Aziz Asma da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK AMERASINA YANSIDI

        Öte yandan saldırı anı düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aziz Asma, halay çeken Pekgöz’ün arkasında şarjörü tabancasına taktıktan sonra defalarca ateş ediyor. Saldırıyı fark eden Pekgöz kaçmaya çalışırken yere yığılıyor. Davetliler panik yaşarken, Aziz Asma silahını çevredekilere tutarak olay yerinden kaçıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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